На Одесщине зафиксировали массовые вспышки COVID-19 в коллективах.

Ситуация с коронавирусом в Одесской области ухудшается каждую неделю, при этом регулярно фиксируются вспышки в организованных коллективах.

Об этом сообщила Думская со ссылкой на слова замдиректора Одесского областного лабораторного центра МОЗ Сергея Дементьева, сказанные на брифинге. Если раньше регистрировали 140-160 случаев COVID-19, то сейчас речь идет о 214 случаях на 100 тысяч населения.

Медик подчеркнул, что часто люди заражают своих коллег в трудовых коллективах.

Так, заболели 14 сотрудников Беляевкого горсовета и девять – сельсовета Криничного в Болградском районе.

Кроме того болеют восемь сотрудников Одесской областной филармонии и двое – Оперного театра.

Подтверждено инфицирование четверых сотрудников "Укрзалізниці" и восьми работников одесского морского порта.

В Одесской областной детской больнице заболели семь человек, среди которых три бухгалтера, врач и трое детей.

По словам Дементьева, вспышки заболеваемости в коллективах связаны с тем, что люди с респираторными заболеваниями продолжают ходить на работу.

Такая ситуация наблюдалась в Одесской филармонии, где 150 человек на сегодняшний день находятся на самоизоляции.

"В коллективах не соблюдают дезрежим, люди не используют средства индивидуальной защиты, поэтому инфекция распространяется внутри коллектива", – сообщил заместитель главного санврача области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, опубликовано показательное видео работы медиков инфекционной больницы в Одессе, где ранее был установлен антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом.

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