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29 марта • обновлено в 13:10
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На Одесщине во время карантина восстановили памятник Ленину. Фото

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На юге Одесщины в Болградском районе жители села Зализничное восстановили недавно снесенный в рамках декоммунизации памятник Ленину.

Об этом сообщает Думская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Интересно, что местные жители не позаботились о своем здоровье и восстановили памятник советскому вождю во время карантина.

На Одесщине восстановили памятник Ленину

На Одесщине восстановили памятник Ленину

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за наклейки с советским диктатором Иосифом Сталиным на авто произошла массовая драка со стрельбой.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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