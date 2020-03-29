На Одесщине во время карантина восстановили памятник Ленину. Фото

На юге Одесщины в Болградском районе жители села Зализничное восстановили недавно снесенный в рамках декоммунизации памятник Ленину.

Об этом сообщает Думская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Интересно, что местные жители не позаботились о своем здоровье и восстановили памятник советскому вождю во время карантина.

На Одесщине восстановили памятник Ленину Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за наклейки с советским диктатором Иосифом Сталиным на авто произошла массовая драка со стрельбой.

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