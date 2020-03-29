На Одещині під час карантину відновили пам'ятник Леніну. Фото

На півдні Одещини в Болградському районі жителі села Залізничне відновили нещодавно знесений в рамках декомунізації пам'ятник Леніну.

Про це повідомляє Думська (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Цікаво, що місцеві жителі не подбали про своє здоров'я і відновили пам'ятник радянському вождю під час карантину.

На Одещині відновили пам'ятник Леніну Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через наліпку з радянським диктатором Йосипом Сталіним на авто сталася масова бійка зі стріляниною.

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