На Одесщине мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви: скандальные фото

Неадекватный мужчина несколько месяцев расписывал стены подъезда многоэтажного дома в городе Южном на Одесщине нецензурными словами.

Его "художества" были направленны на жительницу многоэтажки, которая была вынуждена уехать из дома в связи с каждодневной травлей, пишет Южный.Инфо (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви в Южном yuzhny.info

Неизвестный разрисовывает стены в новом лифте и возле квартиры, где ранее проживала девушка, а сейчас по-прежнему находятся ее родители.

По словам председателя ОСМД, жильцы почти ежедневно были вынуждены отмывать и закрашивать стены, однако новые надписи появлялись снова и снова.

В связи с этим активные жители решили установить видеокамеру на этаже, где происходят данные действия и определить, кто не дает жизни девушке и ее семье. Увиденное на камерах видеонаблюдения шокировало жильцов, на кадрах – мужчина, который не один год проживает с семьей в их подъезде, и непорядочности в нем ранее не замечали.

На видео видно, как мужчина подходит к указанной квартире, вначале прислушивается, нет ли там никого, оглядывается по сторонам, после чего принимается писать маркером на стенах.

Среди жильцов поползли слухи, что мужчина, возможно, неравнодушен к девушке и ранее уже проявлял к ней знаки внимания, но безуспешно.

Председатель ОСМД сообщила, что родители девушки и она лично не раз обращались к правоохранителям. Однако ситуация в подъезде повторилась вновь.

В настоящее время правоохранителями ведется работа по факту обращения, проводится проверка. Рассматривать дело об админнарушении и принимать решение о виновности мужчины с применением санкций по статье КУоАП будет суд.

Мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви в Южном yuzhny.info

Мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви в Южном yuzhny.info

Мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви в Южном yuzhny.info

Мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви в Южном yuzhny.info

Мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви в Южном yuzhny.info

Мужчина затравил девушку из-за неразделенной любви в Южном yuzhny.info

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