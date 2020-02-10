На Одещині чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання: скандальні фото

Неадекватний чоловік кілька місяців розписував стіни під'їзду багатоповерхового будинку в місті Южному на Одещині нецензурними словами.

Його "художества" були спрямовані на мешканку багатоповерхівки, яка була змушена виїхати з дому в зв'язку з щоденної цькуванням, пише Южний.Інфо (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання в Южному yuzhny.info

Невідомий розмальовує стіни в новому ліфті і біля квартири, де раніше проживала дівчина, а зараз, як і раніше, знаходяться її батьки.

За словами голови ОСББ, мешканці будинку майже щодня були змушені відмивати і зафарбовувати стіни, проте нові написи з'являлися знову і знову.

У зв'язку з цим активні жителі вирішили встановити відеокамеру на поверсі, де відбуваються ці події і визначити, хто не дає життя дівчині та її сім'ї. Побачене на камерах відеоспостереження шокувало мешканців, на кадрах – чоловік, який не один рік проживає з сім'єю в їхньому під'їзді, і непорядності в ньому раніше не помічали.

На відео помітно, як чоловік підходить до вказаної квартири, спочатку прислухається, чи немає там нікого, озирається, після чого приймається писати маркером на стінах.

Серед мешканців поповзли чутки, що чоловік був небайдужий до дівчини і раніше вже виявляв до неї знаки уваги, але безуспішно.

Голова ОСББ повідомила, що батьки дівчини і вона особисто не раз зверталися до правоохоронців. Однак ситуація в під'їзді повторилася знову.

В даний час правоохоронцями ведеться робота по факту звернення, проводиться перевірка. Розглядати справу про адмінпорушення і приймати рішення про винність чоловіка із застосуванням санкцій за статтею КУпАП буде суд.

Чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання в Южному yuzhny.info

Чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання в Южному yuzhny.info

Чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання в Южному yuzhny.info

Чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання в Южному yuzhny.info

Чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання в Южному yuzhny.info

Чоловік зацькував дівчину через нерозділене кохання в Южному yuzhny.info

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