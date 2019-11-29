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30 ноября • обновлено в 10:51
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Мороз и солнце: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Одессе

1.1т
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В Одессе в последние выходные осени ожидается холодная погода. Так, в субботу одесситов ждет пасмурная погода и дождь, а вот в первый день зимы, 1 декабря, небо будет ясным.

В частности, в субботу, 30 ноября, в Одессе будет пасмурно, возможны дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью до -1°С, днем ​​6-8°С тепла. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Погода в Одессе

meteo.gov.ua

В воскресенье, 1 декабря, осадков в Одессе не ожидается. Первый день зимы встретит одесситов солнечной погодой, юго-восточным ветром до 12 м/с и температурой воздуха ночью от 2°С мороза до 1°С тепла, а днем - до 3-5°С тепла.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

Гидрометцентр Черного и Азовского морей (скриншот)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине со 2 декабря ожидается ухудшение погодных условий – снег и мокрый снег.

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Место
Украина Одесса
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