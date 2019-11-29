Мороз і сонце: синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Одесі

В Одесі в останні вихідні осені очікується холодна погода. У суботу одеситів чекає похмура погода і дощ, а ось в перший день зими, 1 грудня, небо буде ясним.

Зокрема, в суботу, 30 листопада, в Одесі буде похмуро, можливі дощі. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі до -1°С, вдень 6-8°С тепла. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі meteo.gov.ua

У неділю, 1 грудня, опадів в Одесі не очікується. Перший день зими зустріне одеситів сонячною погодою, південно-східним вітром до 12 м/с і температурою повітря вночі від 2°С морозу до 1°С тепла, а вдень - до 3-5°С тепла.

Погода в Одесі Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2 грудня очікується погіршення погодних умов – сніг та мокрий сніг.

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