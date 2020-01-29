Мокро и сыро: синоптики предупредили Одессу о непогоде

Облачную и дождливую погоду обещают Одессе и области синоптики на 29 января.

Так, в среду, 29 января в Одессе будет облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, днем ​​западный, 9-14 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 1-3 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 7 °С выше нуля.

В Одесской области 29 января также будет облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, днем ​​западный, 9-14 метров в секунду. Днем ​​местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 1 °С мороза до 4 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 9 °С выше нуля.

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Синоптики предупредили Одессу о непогоде odessa-life

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой в Одессе из-за аномального тепла цветет сирень, распустились калина и подснежники.

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