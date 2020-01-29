Мокро і сиро: синоптики попередили Одесу про негоду

Хмарну і дощову погоду обіцяють Одесі і області синоптики на 29 січня.

Так, в середу, 29 січня в Одесі буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі складе 1-3 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 7 °С вище нуля.

В Одеській області 29 січня також буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 17 метрів на секунду.

Температура повітря вночі складе від 1 °С морозу до 4 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 9 °С вище нуля.

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

Синоптики попередили Одесу про негоду odessa-life

Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими в Одесі через аномально теплу погоду цвіте бузок, розпустилися калина і проліски.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!