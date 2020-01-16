Хрещення 2020 на Одесі: де купатися і що взяти з собою

В Одесі розпочалася підготовка до традиційних хрещенських купаннь. Фахівці комунального закладу "Рятувально-водолазна служба Одеської міськради" почали обстеження і розчищення морського дна на пляжах міста. Водолази виявляють і вилучають небезпечні предмети, які принесли осінньо-зимові шторми.

Традиційно купання пройдуть на трьох міських пляжах - "Золотий берег", "Ланжерон" і "Лузанівка", повідомили в прес-службі Одеської міськради (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Для запобігання нещасних випадків під час водохресних купань рятувальники настійно рекомендують не нехтувати очевидними правилами безпеки:

– купатися можна тільки у встановлених місцях, пристосованих для входу в воду, в присутності представників служби порятунку і медичних працівників;

– мати з собою ковдру, килимок, які можна підстелити під ноги;

– охолоджуватися необхідно поступово: спочатку зняти верхній одяг, через кілька хвилин взуття, потім роздягнутися до пояса. Перед купанням необхідно розігріти тіло, зробивши розминку або пробіжку, а тільки потім заходити в воду;

– до місця купання підходити в зручномиу взутті, яке легко знімається, щоб запобігти втраті чутливості ніг. Простежте за тим, щоб сходи для спуску у воду були стійкі;

– занурюватися в холодну воду найкраще по шию, щоб не намочити голову, це дозволить уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку і загального переохолодження організму. Перебувати у воді рекомендується не довше 1-2 хвилин. Занурюватися в воду треба швидко і негайно виходити, плавати не рекомендується;

– якщо з вами дитина, обов'язково стежте за нею під час її занурення в воду. Дитина, злякавшись, може легко забути, що вона вміє плавати;

– після купання (занурення) швидко розітріть себе і дитину махровим рушником і надіньте сухий одяг. Одяг повинен бути зручним, не тісним, який можна легко і швидко надіти. Бажано перейти в тепле приміщення (намет);

– щоб уникнути переохолодження необхідно випити гарячий чай з заздалегідь підготовленого термоса.

Хрещення 2020 на Одесі: де купатися і що взяти з собою Прес-служба Одеської міськради

Хрещення 2020 на Одесі: де купатися і що взяти з собою Прес-служба Одеської міськради

Категорично заборонено вживання алкогольних напоїв перед зануренням, оскільки це сприяє швидкому переохолодженню і дає зайве навантаження на серце.

Головні небезпеки під час зимових купань: серцевий напад через спазму судин, судоми, швидкий розвиток пневмонії. Людям, які страждають на серцево-судинні та бронхо-легеневі захворювання, категорично забороняється занурюватися в воду.

Також категорично заборонено пірнати в крижану воду при гіпертонії в період загострення, порушеннях мозкового кровообігу, епілепсії, схильності до судом, запаленнях нирок і бронхо-легеневої системи, захворюваннях щитовидної залози, інфекційних хворобах.

Одеські рятувальники настійно просять не нехтувати основними правилами безпечного купання в холодній воді.

Хрещення 2020 на Одесі: де купатися і що взяти з собою Прес-служба Одеської міськради

Хрещення 2020 на Одесі: де купатися і що взяти з собою Прес-служба Одеської міськради

Хрещення 2020 на Одесі: де купатися і що взяти з собою Прес-служба Одеської міськради

Як повідомляв OBOZREVATEL, У 2020 році зима продовжує радувати українців своєю аномально теплою погодою. Синоптики поки не прогнозують різкого зниження температури, і метрових заметів снігу теж не передбачається. Але такі досить високі температури не є нормою, а наслідком глобального потепління, яке чим далі, тим більше загрожує низкою серйозних проблем як для України, так і для всього світу в цілому.

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