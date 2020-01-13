Красиво до остраху: одесит живе в квартирі з тисячею павуків-птахоїдів. Фото

Колекціонер-зоолог з Одеси зібрав найбільшу на півдні України колекцію павуків-птахоїдів. 65 видів і близько тисячі особин живуть разом з господарем Сергієм Кудряшовим в його квартирі.
Половина колекційних павуків не отруйні, інші мають отруту, але абсолютно не агресивні до людини, розповідається в сюжеті Першого міського (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).
Про своїх улюбленців Сергій Кудряшов знає майже все, оскільки захоплюється птахоїдами вже десять років. Ще в дев'ятому класі він завів собі маленького друга. З цього і почалося його хобі, яке переросло в професію. Хлопець поступив в університет і здобув освіту зоолога.
Одесит живе в квартирі з тисячею павуків-птахоїдів
1tv.od.ua
"Павуки самі по собі непередбачувані, у них все на рівні інстинктів. Якщо людина знаходиться поруч, контактує, годує, то вони звикають. Приручити їх не можна, дресирувати не можна, але до людини вони звикають і перестають відчувати небезпеку", – розповів Сергій Кудряшов.
Одесит живе в квартирі з тисячею павуків-птахоїдів
1tv.od.ua
За словами колекціонера, доглядати за павуками зовсім не важко. Раз на тиждень він годує і поливає їх водою. А їжу – переважно, це лічники і таргани – розводить самостійно. За тиждень улюбленці Сергія з'їдають до двох тисяч комах.
Одесит живе в квартирі з тисячею павуків-птахоїдів
1tv.od.ua
Одесит живе в квартирі з тисячею павуків-птахоїдів
1tv.od.ua
Один з найрідкісніших павуків в колекції – пецілотерія металіка, яка є бажаним експонатом для багатьох колекціонерів. Павук має незвичайний темно-синій колір, який проявляється після кожної линьки все сильніше. У природі цей вид павуків знаходиться на межі вимирання і зустрічається тільки в лісах Андхра-Прадеш в Індії.
Одесит живе в квартирі з тисячею павуків-птахоїдів
1tv.od.ua
Крім вивчення членистоногих Сергій Кудряшов допомагає людям, що страждають арахнофобією (боязнь павуків), які приходять до нього лікуватися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії затримали колекціонера картин українського походження Ігоря Топоровського і його дружину Ольгу за підозрою в підробці картин, шахрайстві і відмиванні грошей. Полотна, які чоловік надав музею з приватної колекції, виявилися фальшивими.
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