В Одесі після повідомлень про реєстрацію перших випадків захворювання коронавірусом в Україні почали дезінфікувати трамваї і тролейбуси. Співробітники комунального підприємства "Одесміськелектротранс" обробляють поручні і підлогу вагонів спеціальним розчином.

Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Обробка відбуватиметься на всіх маршрутах щодня з інтервалом через кожні 5-6 рейсів - запевнили на підприємстві.

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Коронавірус в Україні: в Одесі почали дезінфікувати електротранспорт odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, майже половина українців (45%) вважають, що коронавірус був створений штучно, а його поширення по світу – навмисно.

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