Карма для каждого: появилось видео с автохамом из Одессы, попавшим в "ловушку"

В Интернете появилось видео неприятного инцидента с участием автохама и его внедорожника, недавно произошедшего в Одессе. Несколько дней назад OBOZREVATEL писал о том, как мужчина, который по-хамски припарковался возле пешеходного перехода, заехал в яму на тротуаре, откуда не смог выехать самостоятельно.

Запись с камер наружного видеонаблюдения опубликована на сайте городского коммунального предприятия "Центр "077" Одесского горсовета (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Новости В Одессе автохам устроил транспортный коллапс

Автохам припарковал свой автомобиль на углу улиц Инглези и Комарова в нескольких десятках метров от парковки авторынка и всего нескольких метрах от пешеходного перехода.

Ненадолго покинув свое транспортное средство, водитель вернулся и вознамерился удалиться, но не тут-то было…Он явно переоценил возможности своего внедорожника, решив преодолеть расположенную рядом яму. Заехав в нее передними колесами, выехать самостоятельно мужчина уже не смог.

Появилось видео с автохамом из Одессы, попавшим в "ловушку" 077.od.ua (скрин)

Попавший в "ловушку" автохам минут 40 ждал знакомых, которые бы ему помогли. Через некоторое время к месту происшествия подтянулись еще два внедорожника, один из которых вытащил застрявший автомобиль с помощью троса.

Интересно, что история "коварной" ямы на этом не заканчивается. Видимо, она успела неприятно удивить уже не одного автовладельца. После того, как от нее отъехал вытянутый друзьями водитель внедорожника, к яме подъехал другой автомобиль, водитель которого, вероятно, тоже стал жертвой безобразий дорожного провала. Выйдя из своего авто, мужчина решительно оградил "ненасытную" яму сигнальной лентой.

Как сообщал OBOZREVATEL, автохам из Одессы, едва не задавивший ребенка в коляске, разгневал сеть. Инцидент произошел 22 января на тротуаре, где в нарушение всех правил дорожного движения припарковался водитель иномарки.

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