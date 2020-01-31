Карма для кожного: з'явилося відео з автохамом з Одеси, який потрапив у "пастку"

В Інтернеті з'явилося відео неприємного інциденту за участю автохама і його позашляховика, ща недавно стався в Одесі. Кілька днів тому OBOZREVATEL писав про те, як чоловік, який по-хамськи припаркувався біля пішохідного переходу, заїхав в яму на тротуарі, звідки не зміг виїхати самостійно.

Запис з камер зовнішнього відеоспостереження опублікована на сайті міського комунального підприємства "Центр "077" Одеської міськради (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини В Одесі автохам влаштував транспортний колапс

Автохам припаркував свій автомобіль на розі вулиць Інглезі і Комарова в декількох десятках метрів від парковки авторинку і всього декількох метрах від пішохідного переходу.

Ненадовго покинувши свій транспортний засіб, водій повернувся і спробував поїхати, але не тут-то було ... Він явно переоцінив можливості свого позашляховика, вирішивши подолати розташовану поруч яму. Заїхавши в неї передніми колесами, виїхати самостійно чоловік вже не зміг.

З'явилося відео з автохамом з Одеси, який потрапив у "пастку" 077.od.ua (скрін)

Хвилин 40 водій авто чекав знайомих, які б йому допомогли. Через деякий час до місця події підтягнулися ще два позашляховика, один з яких витягнув застряглий автомобіль за допомогою троса.

Цікаво, що історія "підступної" ями на цьому не закінчується. Мабуть, вона встигла неприємно здивувати вже не одного автовласника. Після того, як від неї від'їхав витягнутий друзями водій позашляховика, до ями під'їхав інший автомобіль, водій якого, ймовірно, теж став жертвою неподобств дорожнього провалу. Вийшовши зі свого авто, чоловік рішуче огородив "ненаситну" яму сигнальною стрічкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, АВТОХІТ з Одеси, ледь не задавив дитину в колясці, розгнівав мережу. Інцидент стався 22 січня на тротуарі, де в порушення всіх правил дорожнього руху припаркувався водій іномарки.

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