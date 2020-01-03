Як у казці: в Одесі на Новий рік розцвіли проліски. Фото

В Одесі посеред зими розпустилися підсніжники і календула.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одесит Володимир Яценко, який виклав відповідні фото (щоб їх побачити, доскрольте сторінку до кінця).

"Це знято сьогодні, 2.01.2020 року, в Одесі! Проліски практично біля будинку, а календула на Довгій", – написав Володимир Яценко.

В Одесі на Новий рік розцвіли проліски Володимир Яценко / Facebook

В Одесі на Новий рік розцвіли проліски Володимир Яценко / Facebook

В Одесі на Новий рік розцвіли проліски Володимир Яценко / Facebook

В Одесі на Новий рік розцвіли проліски Володимир Яценко / Facebook

В Одесі на Новий рік розцвіли проліски Володимир Яценко / Facebook

В Одесі на Новий рік розцвіли проліски Володимир Яценко / Facebook

Користувачі залишають під постом Яценко захоплені коментарі: "Ось тобі і мезозой!", "Чудо!" – пишуть люди.

В Одесі на Новий рік розцвіли проліски Володимир Яценко / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, хмарну погоду без дощів і снігу обіцяють Одесі і області синоптики в третій день нового року.

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