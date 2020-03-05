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5 березня • оновлено в 19:23
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Відомий шахіст з Одеси потрапив в "Миротворець" за любов до Росії

1.1т
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Відомий одеський гройсмейстер і міжнародний майстер Станіслав Богданович потрапив в базу "Миротворця".

Шахіст потрапив туди за те, що зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України на одній з популярних платформ, повідомляє OBOZREVATEL.

Станіслав Богданович

Станіслав Богданович

wikipedia.org

Як написано на сайті "Миротворець", спортсмен внесений за "участь у пропагандистських антиукраїнських акцій Росії (країні-агресора)", "за маніпулювання суспільно значущою інформацією", "за заперечення російської агресії".

Сам Богданович пояснив матч за російську команду тим, що, по-перше, йому заплатили за гру, а по-друге, він зараз знаходиться на території Росії.

"Було б недобре, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить привітний прийом. І третє: вважаю, що таким чином я вніс свій скромний внесок у мир між нашими країнами. Пора вже нам схаменутися і зупинити цю міжусобицю", - виправдовувався одеський шахіст, що оскандалився.

Станіслав Богданович внесений в "Миротворець"

Станіслав Богданович внесений в "Миротворець"

Станіслав Богданович зіграв за Росію проти України

Станіслав Богданович зіграв за Росію проти України

Facebook Станіслава Богдановича

Станіслав Богданович розповів, чому грав проти України

Станіслав Богданович розповів, чому грав проти України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, жителі України ефектно присоромили боксера Ломаченка за відео зі спецназом РФ.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Геращенко будет умолять о помиловании когда его вместе с выводом стрелять будут
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну так скоро всех спортсменов растеряют!
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