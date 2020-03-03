Нынешний генпрокурор Руслан Рябошапка уволил падчерицу экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина Татьяну Горностаеву еще в конце прошлого года, но об этом стало известно только сейчас.

На этом факт обратили внимание "Українські новини", разместив соответствующую информацию на своем Telegram-канале.

Горностаева занимала должность заместителя прокурора Одесской области с ноября 2014 года. Подтверждением увольнения падчерицы Шокина служит то, что информация о ней исчезла с сайта прокуратуры Одесской области.

Перед увольнением Татьяна Горностаева подала декларацию, из которой стало известно, что ей и мужу принадлежат квартира площадью 130 кв. м, дом в 134 кв. м, 3 земельных участка площадью 900, 1 150 и 1 470 кв. м. Также экс-зампрокурора Одесской области задекларировала два автомобиля: Volvo 2012 года выпуска и Honda 2008 года. Есть у Горностаевой и 55 000 долларов наличными.

При этом зарплата экс-заместителя прокурора за 10 месяцев 2019 года составила 528 339 грн.

Из прокуратуры Одесщины втихую уволили падчерицу Шокина "Українські новини"/Telegram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его подозревают во вмешательстве в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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