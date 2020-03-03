Чинний генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив падчірку ексгенерального прокурора України Віктора Шокіна Тетяну Горностаєву ще наприкінці минулого року, але про це стало відомо тільки зараз.

На цей факт звернули увагу "Українські новини", розмістивши відповідну інформацію на своєму Telegram-каналі.

Горностаєва обіймала посаду заступниці прокурора Одеської області з листопада 2014 року. Підтвердженням звільнення падчірки Шокіна служить те, що інформація про неї зникла з сайту прокуратури Одеської області.

Перед звільненням Тетяна Горностаєва подала декларацію, з якої стало відомо, що їй і чоловікові належать квартира площею 130 кв. м, будинок на 134 кв. м, три земельні ділянки площею 900, 1 150 і 1 470 кв. м. Також вона задекларувала два автомобілі: Volvo 2012 року випуску і Honda 2008 року. Є у Горностаєвої і 55 000 доларів готівкою.

Причому зарплата колишньої заступниці прокурора за 10 місяців 2019 року склала 528 339 грн.

З прокуратури Одещини нишком звільнили падчірку Шокіна "Українські новини" / Telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Його підозрюють у втручанні в роботу ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

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