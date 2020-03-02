Инцидент с самолетом Turkish Airlines в Одессе: аварийный Boeing пустят под нож

Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в одесском аэропорту 21 ноября прошлого года, решили разобрать и разрезать на части.

Разрешение на это дала специальная комиссия, прибывшая из Турции. Об этом пишет издание "Думская" со ссылкой на свои источники в аэропорту (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе аварийный Boeing пустят под нож Думская

Бригада из десяти турецких специалистов уже несколько дней подряд снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона.

По данным издания, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы и даже вынашивала план перегонки аварийного самолета в Стамбул или на одно из ремонтных авиапредприятий Украины. Однако здравый смысл восторжествовал, и компания отказалась от этого.

Аварийное приземление Boeing в аэропорту Одессы Facebook Максима Болдина

В связи с деформацией передней части фюзеляжа Boeing 737 окончательно признан не подлежащим восстановлению.

С 23 ноября самолет находился под охраной на одной из стоянок аэропорта. Предполагается, что все ценное (узлы, агрегаты, оборудование, кресла) будет демонтировано для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт, после чего самолет утилизируют при помощи специальной техники.

Аварийное приземление Boeing в аэропорту Одессы Facebook Максима Болдина

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября 2019 года, совершая посадку в Одессе в условиях сильного бокового ветра, пилоты турецкого перевозчика совершили серьезную ошибку, едва не приведшую к трагедии. Самолет выкатился за пределы ВПП, получил серьезные повреждения, но никто из 132 пассажиров рейса не пострадал.

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