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2 березня • оновлено в 15:59
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Інцидент із літаком Turkish Airlines в Одесі: аварійний Boeing пустять під ніж

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Літак Boeing 737 авіакомпанії Turkish Airlines, що зробив аварійну посадку в одеському аеропорту 21 листопада минулого року, вирішили розібрати й розрізати на частини.

Дозвіл на це дала спеціальна комісія, яка прибула з Туреччини. Про це пише видання "Думська" з посиланням на свої джерела в аеропорту (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі аварійний Boeing пустять під ніж

В Одесі аварійний Boeing пустять під ніж

Думська

Бригада з десяти турецьких фахівців вже кілька днів поспіль знімає з борта обладнання, агрегати та інші елементи кабіни пілотів і пасажирського салону.

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За даними видання, Turkish Airlines довгий час шукала шляхи вирішення проблеми та навіть виношувала план транспортування аварійного літака в Стамбул або на одне з ремонтних авіапідприємств України. Однак здоровий глузд переміг, і компанія відмовилася від цього.

Аварійне приземлення Boeing в аеропорту Одеси

Аварійне приземлення Boeing в аеропорту Одеси

Facebook Максима Болдіна

У зв'язку з деформацією передньої частини фюзеляжу Boeing 737 остаточно визнаний таким, що не підлягає відновленню.

З 23 листопада лайнер перебував під охороною на одній зі стоянок аеропорту. Передбачається, що все цінне (вузли, агрегати, обладнання, крісла) буде демонтовано для потреб Turkish Airlines. Двигуни теж знімуть і відправлять у ремонт, після чого судно утилізують за допомогою спеціальної техніки.

Аварійне приземлення Boeing в аеропорту Одеси

Аварійне приземлення Boeing в аеропорту Одеси

Facebook Максима Болдіна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада 2019 року, здійснюючи посадку в Одесі в умовах сильного вітру, пілоти турецького перевізника припустилися серйозної помилки, яка ледь не призвела до трагедії. Літак викотився за межі ЗПС, отримав серйозні пошкодження, але ніхто з 132 пасажирів рейсу не постраждав.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси літак розбився літак НП в Одесі
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