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24 марта • обновлено в 06:23
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Холодно и ветрено: синоптики дали прогноз для Одессы на 24 марта

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В Одессе и области во вторник, 24 марта, ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

После ночных заморозков температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла.

Порывы северо-восточного ветра могут достигать 24 м/с. Атмосферное давление – 767 мм рт. столба. Относительная влажность – около 50%.

Синоптики дали прогноз для Одессы на 24 марта

Синоптики дали прогноз для Одессы на 24 марта

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 24 марта, ожидается преимущественно солнечная погода на всей территории Украины, однако заморозки не уйдут. Средняя температура днем ​​будет достигать +6.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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