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24 березня • оновлено в 06:25
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Холодно і вітряно: синоптики дали прогноз для Одеси на 24 березня

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В Одесі та області у вівторок, 24 березня, очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Після нічних заморозків температура повітря складе від 4 до 6 градусів тепла.

Пориви північно-східного вітру можуть досягати 24 м/с. Атмосферний тиск – 767 мм рт. стовпа. Відносна вологість – близько 50%.

Синоптики дали прогноз для Одеси на 24 березня

Синоптики дали прогноз для Одеси на 24 березня

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , у вівторок, 24 березня, очікується переважно сонячна погода на всій території України, проте заморозки не підуть. Середня температура вдень сягатиме +6.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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