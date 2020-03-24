Холодно і вітряно: синоптики дали прогноз для Одеси на 24 березня

В Одесі та області у вівторок, 24 березня, очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Після нічних заморозків температура повітря складе від 4 до 6 градусів тепла.

Пориви північно-східного вітру можуть досягати 24 м/с. Атмосферний тиск – 767 мм рт. стовпа. Відносна вологість – близько 50%.

Синоптики дали прогноз для Одеси на 24 березня meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , у вівторок, 24 березня, очікується переважно сонячна погода на всій території України, проте заморозки не підуть. Середня температура вдень сягатиме +6.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!