Хмурый четверг: какую погоду обещают синоптики в Одессе на 12 декабря

В Одессе в четверг, 12 декабря, ожидается облачная погода, которая продержится весь день.
Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью: 3°С тепла. Днем воздух прогреется незначительно, до 5°С тепла. Ветер будет восточным, 9-14 м/с.
Погода в Одессе
sinoptik.ua
По Одесской области 12 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.
Температура ночью в области составит от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах Одессы области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Украине: зима отменяется.
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