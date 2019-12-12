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12 декабря • обновлено в 08:12
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Хмурый четверг: какую погоду обещают синоптики в Одессе на 12 декабря

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В Одессе в четверг, 12 декабря, ожидается облачная погода, которая продержится весь день.

Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура ночью: 3°С тепла. Днем воздух прогреется незначительно, до ​​5°С тепла. Ветер будет восточным, 9-14 м/с.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

sinoptik.ua

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По Одесской области 12 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы до 17 м/с.

Температура ночью в области составит от 1°С мороза до 4°С тепла, днем ​​3-8°С тепла.

На автодорогах Одессы области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Украине: зима отменяется.

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Место
Украина Одесса
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