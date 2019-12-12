Похмурий четвер: яку погоду обіцяють синоптики в Одесі на 12 грудня

В Одесі у четвер, 12 грудня, очікується хмарна погода, яка протримається весь день.

Вночі та вранці опадів не очікується. Днем буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура вночі: 3°С тепла. Вдень повітря прогріється незначно, до 5°С тепла. Вітер буде східний, 9-14 м / с.

Погода в Одесі sinoptik.ua

По Одеській області 12 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви до 17 м/с.

Температура вночі в області складе від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

На автодорогах Одеси області вночі та вранці місцями буде туман, видимість 200-500 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали несподіваний прогноз погоди в Україні: зима відміняється.

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