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2 січня • оновлено в 13:30
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Без смолоскипів, але з прапорами: в Одесі відсвяткували день народження Бандери. Фото, відео

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В Одесі патріоти відзначили день народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів. Відсвяткувати 111 річницю від дня народження лідера ОУН увечері 1 січня близько півсотні одеситів зібралися в парку ім. Тараса Шевченка.

Як і минулого року, патріоти не стали влаштовувати масштабної смолоскипної ходи, пише Odessa.online (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Odessa.online

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Odessa.online

Присутні принесли із собою портрети Бандери, чорно-червоні і національні прапори. Поспілкувавшись між собою, проскандувавши патріотичні гасла, вони розгорнули біля пам'ятника Шевченку величезний прапор України, після чого заспівали державний гімн.

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Odessa.online

Як розповіли учасники, як такого організатора акції немає. Багато одеситів вирушили на ходу на честь Бандери, що відбулася ц столиці. А ті, хто, з якихось причин не зміг поїхати до Києва, 1 січня покликали однодумців до парку Шевченка.

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Facebook Олени Балаби

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Facebook Олени Балаби

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Facebook Олени Балаби

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Facebook Олени Балаби

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Dumskaya

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Dumskaya

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Dumskaya

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Dumskaya

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Dumskaya

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Одесити відсвяткували День народження Бандери

Dumskaya

Зазначимо, що традиційної ходи зі смолоскипами по вулицях Одеси, як це було раніше, так і не відбулося через нечисленність акції. Водночас патріоти в інших містах пройшлися вулицями маршем. Так, у Дніпрі, після виконання гімну України та виступу організаторів, учасники акції пройшли центральними вулицями міста.

У Дніпрі відсвяткували День народження Бандери

У Дніпрі відсвяткували День народження Бандери

dnipro.depo.ua

У Дніпрі відсвяткували День народження Бандери

У Дніпрі відсвяткували День народження Бандери

dnipro.depo.ua

У Дніпрі відсвяткували День народження Бандери

У Дніпрі відсвяткували День народження Бандери

dnipro.depo.ua

А наймасштабніша хода відбулася у Києві, де марш на честь Степана Бандери зібрав кілька тисяч націоналістів.

У Києві відсвяткували День народження Бандери

У Києві відсвяткували День народження Бандери

УП

У Києві відсвяткували День народження Бандери

У Києві відсвяткували День народження Бандери

УП

У Києві відсвяткували День народження Бандери

У Києві відсвяткували День народження Бандери

УП

Колону очолили "свободівці" Олег Тягнибок, Андрій Іллєнко та Андрій Мохник. Хода, яку супроводжував оркестр, завершилася народним вічем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Український інститут національної пам'яті сконцентрується на нових героях країни, які об'єднуватимуть суспільство, а не викликатимуть суперечки. Про це заявив новий керівник УІНП Антон Дробович, який замінив на посаді Володимира В'ятровича.

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Особа
Степан Бандера
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Фигурант дела о нападении на журналистов издания «Шарий.net», националист Виталий Регор, был облит мочой в собственном подъезде. Неизвестные встретили Регора у подъезда, когда он возвращался домой с пустой коробкой. Активист неонацистской группировки «Белый молот» и член добровольческого батальона ОУН начал отрицать, что его зовут Виталий, а потом позвонил своей маме и закричал: «Мама, вызывай ментов!».. ))
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
А кто чтит Ковпака не патриоты?
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Дикинис Марина, тепло Берём факелы и шествие Надо этим нацикам уже рты позакрывать
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Бурмистров Вадим, Правильно 7 июня все выходим на майдан 133 года Ковпаку
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