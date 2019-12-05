Flixbus запускает первый международный рейс из Одессы

Крупнейший европейский автобусный перевозчик Flixbus с 11 декабря намерен открыть свой первый украинский маршрут Одесса-Пльзень (Чехия).

По маршруту автобус будет проезжать такие города как Тернополь, Львов, Краков и Прага. Об этом заявил генеральный директор компании в Польше и Украине Михал Леман, говорится на сайте компании.

Продажа билетов стартовала 4 декабря. Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014-2015 годов выпуска.

Flixbus запускает первый рейс из Одессы flixbus.com.ua

Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием Flixbus означают, что в соответствии с политикой компании, автобусы должны соответствовать всем стандартам европейского Flixbus.

Также в Flixbus анонсировали запуск фирменных автобусов из Украины в Литву. Их могут запустить уже весной 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее несколько авиакомпаний приняли жесткое решение по рейсам в Одессу.

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