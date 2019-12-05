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5 грудня • оновлено в 13:11
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Flixbus запускає перший міжнародний рейс з Одеси

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Найбільший європейський автобусний перевізник Flixbus з 11 грудня має намір відкрити свій перший український маршрут Одеса-Пльзень (Чехія).

По маршруту автобус буде проїжджати такі міста як Тернопіль, Львів, Краків та Прага. Про це заявив генеральний директор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман, йдеться на сайті компанії.

Продаж квитків стартувала 4 грудня. Перевезення здійснюватимуться трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску.

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Flixbus запускає перший рейс з Одеси

Flixbus запускає перший рейс з Одеси

flixbus.com.ua

Перевезення в автобусах у фірмовій зеленій лівреї і з відповідним брендуванням Flixbus означають, що відповідно до політики компанії, автобуси повинні відповідати всім стандартам європейського Flixbus.

Також в Flixbus анонсували запуск фірмових автобусів з України в Литву. Їх можуть запустити вже навесні 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше кілька авіакомпаній прийняли жорстке рішення про рейси в Одесу.

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Україна Одеса
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