Flixbus запускає перший міжнародний рейс з Одеси

Найбільший європейський автобусний перевізник Flixbus з 11 грудня має намір відкрити свій перший український маршрут Одеса-Пльзень (Чехія).

По маршруту автобус буде проїжджати такі міста як Тернопіль, Львів, Краків та Прага. Про це заявив генеральний директор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман, йдеться на сайті компанії.

Продаж квитків стартувала 4 грудня. Перевезення здійснюватимуться трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску.

Flixbus запускає перший рейс з Одеси flixbus.com.ua

Перевезення в автобусах у фірмовій зеленій лівреї і з відповідним брендуванням Flixbus означають, що відповідно до політики компанії, автобуси повинні відповідати всім стандартам європейського Flixbus.

Також в Flixbus анонсували запуск фірмових автобусів з України в Литву. Їх можуть запустити вже навесні 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше кілька авіакомпаній прийняли жорстке рішення про рейси в Одесу.

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