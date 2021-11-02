Дочь кричала и плакала: волонтер рассказала о трагедии в больнице Одессы из-за нехватки кислорода

В Одессе, которая переживает критическую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, от этого недуга продолжают умирать пациенты. В последнее время причиной становится банальная нехватка медицинского кислорода, с которой недавно столкнулся город.

На днях из-за этого умер одессит, госпитализированный в Городскую инфекционную клиническую больницу. Историю описала волонтер Наталья Чигикова в Facebook.

По ее словам, этой трагедия могло бы и не быть, если бы накануне в одесские медучреждения доставили кислород в необходимом объеме. Однако его привезли очень мало "и люди начали утопать".

Женщина описала переживания родных пациента инфекционки, которые до последнего надеялись, что их муж и папа будет жить.

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"У отделения ходит женщина с глазами цвета слез. За нее цепляется дочь лет шестнадцати. "Мама, папа не умрет, только не плачь, такого быть не может! Он будет жить!" Женщина смотрит на нас и начинает быстро говорить. Что мужчина сильный, здоровый, он никогда не болел. Что она все сделала, чтобы помочь врачам спасти его", – отметила Чигикова.

Она добавила, что находившимся в тот момент в отделении волонтерам хотелось обнять эту женщину и пообещать, что так и будет. Однако на крыльцо вышел уставший врач, сообщив об обратном – медики сделали все и жизнь пациента не продолжается.

"Все, вашего мужа и папы нет. Он ей говорит, а она смотрит на него и просто улыбается. И в глазах надежда. Дочь начинает кричать и плакать. Просить, чтобы врач помог маме, потому что та сейчас потеряет сознание и умрет. И тогда она останется совсем одна. Что папа точно не может умереть, потому что она ему еще столько не сказала... Сама начинает падать и хватается за маму. А бедная мама стоит застывшая и ждет, когда ей скажут, что они все будут жить... " – поделилась Чигикова.

Она призналась, что волонтерам, не раз видевшим подобную картину, смотреть на происходящее перед больничным отделением было тяжело.

"Мы смотрим на всех них, плачем и не знаем, что им сказать. Это даже писать трудно, но видеть это так больно. Очень… Одна из тысяч трагедий. И для каждого личная и непоправимая", – подытожила Чигикова.

Отметим: за сутки 1 ноября в Одесской области коронавирус унес жизни 20 человек, было подтверждено еще 1908 заражений – больше всего по стране. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 196 029 всех случаев COVID-19, из которых 4101 смерть и 150 215 выздоровлений. Активными больными остаются более 41 тыс. жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Екатерина Ножевникова описала коронавирусные будни в Одессе и назвала их "реальным адом". Она рассказала о нехватке мест и кислорода в больницах, а также о том, как родственники больных арендуют слишком дорогостоящий вертолет для транспортировки пациента в другой город.