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5 декабря • обновлено в 06:10
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До +4: синоптики порадовали Одессу погодой на 5 декабря

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Четверг, 5 декабря, порадует одесситов и гостей города хорошей погодой. Синоптики прогнозируют, что весь день будет солнечным, осадков не ожидается.

После утреннего мороза -3 градуса, днем воздух прогреется до +4, а вечером – температура снизится до 0.

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Скорость западного ветра составит не более 3,7 м/с. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 91% до 50%. Атмосферное давление составит около 770 мм ртутного столба.

Синоптики порадовали Одессу погодой на 5 декабря

Синоптики порадовали Одессу погодой на 5 декабря

sinoptik.ua

Температура морской воды у побережья Одессы – +8 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина в четверг, 5 декабря, будет находиться под влиянием черноморского антициклона. Это значит, что осадки в стране в этот день маловероятны.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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