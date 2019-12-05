До +4: синоптики порадовали Одессу погодой на 5 декабря

Четверг, 5 декабря, порадует одесситов и гостей города хорошей погодой. Синоптики прогнозируют, что весь день будет солнечным, осадков не ожидается.

После утреннего мороза -3 градуса, днем воздух прогреется до +4, а вечером – температура снизится до 0.

Скорость западного ветра составит не более 3,7 м/с. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 91% до 50%. Атмосферное давление составит около 770 мм ртутного столба.

Синоптики порадовали Одессу погодой на 5 декабря sinoptik.ua

Температура морской воды у побережья Одессы – +8 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина в четверг, 5 декабря, будет находиться под влиянием черноморского антициклона. Это значит, что осадки в стране в этот день маловероятны.

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