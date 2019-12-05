До +4: синоптики потішили Одесу погодою на 5 грудня

Четвер, 5 грудня, порадує одеситів і гостей міста гарною погодою. Синоптики прогнозують, що весь день буде сонячним, опадів не очікується.

Після ранкового морозу -3 градуси, вдень повітря прогріється до +4, а ввечері – температура знизиться до 0.

Швидкість західного вітру складе не більше 3,7 м/с. Відносна вологість повітря буде коливатися від 91% до 50%. Атмосферний тиск становитиме близько 770 мм ртутного стовпа.

Синоптики порадували Одесу погодою на 5 грудня sinoptik.ua

Температура морської води біля узбережжя Одеси – +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна в четвер, 5 грудня, буде знаходитися під впливом чорноморського антициклону. Це означає, що опади в країні в цей день малоймовірні.

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