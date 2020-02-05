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7 февраля • обновлено в 08:05
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До -2 и снег: Одессу напугали холодным прогнозом погоды

1.5т
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В Одессе в четверг, 6 февраля в Одессе и области синоптики обещают снегопад. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 м/с. На дорогах возможна гололедица. Снег к вечеру должен утихнуть.

Одессу напугали холодным прогнозом погоды

Одессу напугали холодным прогнозом погоды

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сильный ливень, обрушившийся на Одессу 5 февраля, привел к затоплению трех улиц в Малиновском районе города: Химической, Промышленной и Мечникова в районе "Масложиркомбината".

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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