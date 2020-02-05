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7 лютого • оновлено в 09:14
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До -2 і сніг: Одесу налякали холодним прогнозом погоди

1.5т
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В Одесі у четвер, 6 лютого в Одесі і області синоптики обіцяють снігопад. Температура повітря опуститься до -2 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Дутиме північно-східний вітер зі швидкістю до 12 м/с. На дорогах можлива ожеледиця. Сніг до вечора повинен вщухнути.

Одесу налякали холодним прогнозом погоди

Одесу налякали холодним прогнозом погоди

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , сильна злива, яка обрушилася на Одесу 5 лютого, призвіла до затоплення трьох вулиць в Малиновському районі міста: Хімічної, Промислової і Мечникова в районі Олійно-жирового жиркомбінату.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
погода новини Одеси
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