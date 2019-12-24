Главная Новости
24 декабря • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

10 переломов: в Одессе дрифтер перевернул авто и чуть не убил девушку. Видео

1.3т
Читать материал на украинском

В Одессе молодая пара на автомобиле "Москвич" разбилась во время дрифта 23 декабря.

Девушка отделалась испугом, а парень-водитель, получил множественные переломы, так как не был пристегнут. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе перевернулись дрифтеры

В Одессе перевернулись дрифтеры

Telegram-канал xydessa

Новости
На Ferrari по ТРЦ: бывший мэр-мажор устроил дрифт, опубликовано видео

"На площадке для дрифта на 6-м километре Овидиопольской дороги парень с девушкой на "Москвиче" решили выпендриться и в итоге перевернулись. У парня 10 переломов и весь в крови", – говорится в публикации.

В Одессе перевернулись дрифтеры

В Одессе перевернулись дрифтеры

Telegram-канал xydessa

Молодой человек госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Одессы дрифтера на "копейке" настигла мгновенная карма.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Тег
ДТП в Одессе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги