10 переломов: в Одессе дрифтер перевернул авто и чуть не убил девушку. Видео

В Одессе молодая пара на автомобиле "Москвич" разбилась во время дрифта 23 декабря.

Девушка отделалась испугом, а парень-водитель, получил множественные переломы, так как не был пристегнут. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе перевернулись дрифтеры Telegram-канал xydessa

"На площадке для дрифта на 6-м километре Овидиопольской дороги парень с девушкой на "Москвиче" решили выпендриться и в итоге перевернулись. У парня 10 переломов и весь в крови", – говорится в публикации.

В Одессе перевернулись дрифтеры Telegram-канал xydessa

Молодой человек госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Одессы дрифтера на "копейке" настигла мгновенная карма.

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