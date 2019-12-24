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24 грудня • оновлено в 13:26
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10 переломів: в Одесі дрифтер перевернув авто й ледь не вбив дівчину. Відео

1.3т
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В Одесі молода пара на автомобілі "Москвич" розбилася під час дрифту 23 грудня.

Дівчина відбулася переляком, а хлопець-водій отримав множинні переломи, тому що не був пристебнутий. Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі перекинулось авто з дрифтерами

В Одесі перекинулось авто з дрифтерами

Telegram-канал xydessa

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"На майданчику для дрифту на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги хлопець з дівчиною на "Москвичі" вирішили випендритися та перекинулися. У хлопця 10 переломів і весь у крові", – йдеться в публікації.

В Одесі перекинулось авто з дрифтерами

В Одесі перекинулось авто з дрифтерами

Telegram-канал xydessa

Хлопець госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі Одеси дрифтера на "копійці" наздогнала миттєва карма.

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Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП в Одесі
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