10 переломів: в Одесі дрифтер перевернув авто й ледь не вбив дівчину. Відео

В Одесі молода пара на автомобілі "Москвич" розбилася під час дрифту 23 грудня.

Дівчина відбулася переляком, а хлопець-водій отримав множинні переломи, тому що не був пристебнутий. Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі перекинулось авто з дрифтерами Telegram-канал xydessa

"На майданчику для дрифту на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги хлопець з дівчиною на "Москвичі" вирішили випендритися та перекинулися. У хлопця 10 переломів і весь у крові", – йдеться в публікації.

В Одесі перекинулось авто з дрифтерами Telegram-канал xydessa

Хлопець госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі Одеси дрифтера на "копійці" наздогнала миттєва карма.

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