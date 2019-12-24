10 переломів: в Одесі дрифтер перевернув авто й ледь не вбив дівчину. Відео

В Одесі молода пара на автомобілі "Москвич" розбилася під час дрифту 23 грудня.
Дівчина відбулася переляком, а хлопець-водій отримав множинні переломи, тому що не був пристебнутий. Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі перекинулось авто з дрифтерами
Telegram-канал xydessa
"На майданчику для дрифту на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги хлопець з дівчиною на "Москвичі" вирішили випендритися та перекинулися. У хлопця 10 переломів і весь у крові", – йдеться в публікації.
В Одесі перекинулось авто з дрифтерами
Telegram-канал xydessa
Хлопець госпіталізований, його життю нічого не загрожує.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі Одеси дрифтера на "копійці" наздогнала миттєва карма.
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