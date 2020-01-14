Чуть не утащил в воду: на Одесщине рыбаки похвастались огромным уловом. Фото

В городе Измаиле на Одесщине два кума-рыбака без удочек вытащили из реки Дунай огромного сома длиной в человеческий рост.
Небывалый улов достался рыбакам 13 января, при этом рыба едва не утащила в воду одного из мужчин, пишет издание Измаил City.
На Дунае рыбаки поймали сома в человеческий рост
Павел Седов, Izmacity.com
Рыбача на набережной Измаила, мужчины заметили огромную рыбу в 20 метрах от берега. Сначала им показалось, что рыба мертва, так как она плыла вверх брюхом и не сопротивлялась течению.
Мужчину не растерялись и залезли в воду, чтобы вытащить рыбу голыми руками.
"Один из них резко просунул руку под жабры, и чуть не поплатился. На первый взгляд полудохлый сом неожиданно резко рванул в сторону и чуть не утащил в воду своего соперника. Благо на помощь тут же подскочил второй кум. Вдвоем они вытащили на берег свой рождественский дунайский подарок", – сообщили очевидцы происшествия.
В длину сом оказался практически ростом с человека и весом в 30-40 кг.
На Дунае рыбаки поймали сома в человеческий рост
Павел Седов, Izmacity.com
На Дунае рыбаки поймали сома в человеческий рост
Павел Седов, Izmacity.com
На Дунае рыбаки поймали сома в человеческий рост
Павел Седов, Izmacity.com
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Крыму сотрудники ФСБ задержали украинских рыбаков.
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