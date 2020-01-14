Мало не потягнув у воду: на Одещині рибалки похвалилися величезним уловом. Фото

У місті Ізмаїлі на Одещині два кума-рибалки без вудок витягли з річки Дунай величезного сома завдовжки в людський зріст.

Небувалий улов дістався рибалкам 13 січня, при цьому риба ледь не потягла в воду одного з чоловіків, пише видання Ізмаїл City.

На Дунаї рибалки зловили сома в людський зріст Павло Сєдов, Izmacity.com

Рибалячи на набережній Ізмаїла, чоловіки помітили величезну рибу в 20 метрах від берега. Спочатку їм здалося, що риба мертва, так як вона пливла по течії вгору черевом.

Чоловіки не розгубилися і залізли в воду, щоб витягнути рибу голими руками.

"Один з них різко просунув руку під зябра, і мало не поплатився. На перший погляд напівдохлий сом несподівано різко рвонув убік і мало не потягнув в воду свого суперника. Благо на допомогу тут же підскочив другий кум. Удвох вони витягли на берег свій різдвяний дунайський подарунок", – повідомили очевидці події.

Сом виявився завдовжки практично з людину і вагою в 30-40 кг.

На Дунаї рибалки зловили сома в людський зріст Павло Сєдов, Izmacity.com

На Дунаї рибалки зловили сома в людський зріст Павло Сєдов, Izmacity.com

На Дунаї рибалки зловили сома в людський зріст Павло Сєдов, Izmacity.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Криму співробітники ФСБ затримали українських рибалок.

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