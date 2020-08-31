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Когда эвакуируют Delfi? Подъем танкера оброс коррупционными схемами, засветилась компания из России

Анастасия Светлевская
Анастасия Светлевская
Одесса
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  • Окончательно убрать танкер с пляжа "Дельфин" должны через две недели

  • Активисты заподозрили, что компания-подрядчик задействовала буксиры российской частной компании

  • Политики активно пиарятся на теме эвакуации танкера перед местными выборами

Поднятие танкера из акватории пляжа проводится без использования средств госбюджета

Поднятие танкера из акватории пляжа проводится без использования средств госбюджета.

Сроки поднятия танкера Delfi с одесского пляжа снова провалены. Спустя три недели расчистки дна от камней, корабль удалось поставить на киль. Но впереди еще уйма работы: времени залатать пробоины в корпусе почти нет. А в одесском порту уже готовятся к сезону штормов. Эксперты говорят, что время специально затягивали для реализации коррупционных схем Администрации морских портов Украины. А активистам даже удалось уличить подрядчика в привлечении компании из России. Почему полузатонувший Delfi до сих пор лежит в море, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда танкер смогут поднять?

Эвакуировать судно с акватории пляжа "Дельфин" не смогли ни ко Дню Независимости, ни к концу августа, как планировалось. Сложность в том, что сорвавшись с якоря, корабль лег боком на мель, с одной стороны от него под водой волнорез, с другой – каменная гряда, потому вытащить было невозможно. Компании-подрядчику пришлось расчищать дно от камней почти три недели, прежде чем поставить на ровный киль.

"Следующий этап – визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале. Залатав пробоины в корпусе, его тут же планировали поставить на воду и отбуксировать в порт. Но за 9 месяцев на мели, оказался разрушен почти весь правый борт корабля.

"Правый борт поднялся из воды, и стало видно, что его практически нет – за девять месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке", – заявил начальник Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов. По его словам, медлить с работами больше нельзя. Отбуксировать нужно успеть до начала сезона штормов. Портовики утверждают, плохая погода и сильные ветры в Одессе могут начаться уже к середине сентября. Сахаутдинов подчеркивает, подрядчик может успеть поднять танкер за 7 дней. Всего на работы есть две недели.

Сегодня эксперты оценивают действия компании-подрядчика по уборке судна как последовательные, но не исключают, что из-за технических моментов еще двух недель окажется мало.

Министр инфраструктуры прогнозировал, что "Делфи" смогут поднять уже к Дню Независимости, но его смогли только наклонить набок

Министр инфраструктуры прогнозировал, что "Делфи" смогут поднять уже к Дню Независимости, но его смогли только наклонить набок

Коррупционные схемы?

Полгода неудачных попыток вытащить танкер насторожили экспертное сообщество и экологов. По одной из версий, намеренное затягивание могло быть выгодно для лоббистов отдельных компаний и реализаторов схем. После первых попыток в АМКУ только благодарили буксирные компании BLAST и P&O, отмечая, что их вины в неудаче нет. Экологи и представители АМПУ подтверждают: предыдущий подрядчик выполнял работы с нарушением технологии и сильно загрязнял море.

"Либо у них были некачественные водолазные обследования, либо они заблуждались, либо информацию скрывали", – комментировал на брифинге начальник Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов.

Объявив первый тендер на проведение работ, администрация морских портов ясно показала, что бюджету затея влетит в копейку. Стоимость подъема Delfi оценили в 24,6 млн гривен. Из каких расчетов в АМПУ вышли на эту сумму, было неясно, говорят активисты.

Параллельно с тем, Украину поставила на уши идея разрезать полный топлива теплоход прямо в море. Турецкая компания предложила выполнить комплекс услуг за более чем 1 млн долларов. На фоне того, в АМПУ оправдались, что указанная в тендере цена якобы объективна. Проведя переговоры с рядом компаний, в АМПУ согласились на предложение "Траншип" убрать несчастный корабль бесплатно. Тендер пришлось отменить и вопрос о стоимости работ "ушел под воду".

"На это потребовалось достаточно много времени, которого по погодным условиям у нас нет.. Другой конструкции сделать быстро, кроме как организовать компании с собственным флотом, – нет. Мы нашли эту конструкцию, провели переговоры, подписали соглашение и точка", – рассказал Сахаутдинов.

Российский капитал

Когда АМПУ отменила тендер и министр инфраструктуры заявил, что Delfi поднимут на коммерческой основе, со стороны общественности возникли вопросы: кто стоит за компанией "Бруклин-Киев" и что предприятие ожидает взамен. Непрозрачным оказался и момент использования судов.

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель общественной организации "Зелений лист" Владислав Балинский, в работах на Delfi задействовано государственное судно нефте-мусоросборщик.

"Есть сомнения, что это чужие средства. Во-первых, я вижу, что используются государственные судна. Как минимум – это Sea Ant – нефтесборщик "Морской муравей". Есть подозрение, что вся возня с объявлением и отменой тендера проходила для того, чтобы реализовать эту схему", – рассказал Балинский.

В Министерстве инфраструктуры Украины отказались прокомментировать, задействовали ли госсуда. "Все эти работы для бюджета сейчас бесплатны. Нисколько денег Министерство инфраструктуры на это не использует", – рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ведомства.

Ранее общественники уже заявляли о том, что планируют инициировать уголовное разбирательство из-за ошибок предыдущей компании-подрядчика. На этот раз в организации "Зеленый лист" прямо говорят о необходимости привлечь СБУ.

"Не исключено, что компания "Бруклин-Киев" выполняет роль фирмы-одноденки. Когда они платили деньги исполнителю – компании "Tranship" мы не знали кто это и что это. АМПУ открыто называет буксиры, "Топаз" и "Даймонт", которые участвовали в перевороте судна. Согласно реестру судоходства, они принадлежат компании "Генфорд", основной частью акций которой владеет частная компания РФ: "Новороссийский торговый порт". С учетом того, что результатом этой длительной "возни" с "Делфи" стала дескредитация органов государственной власти и в конечном итоге был привлечен российский капитал, кажется, этим вопросом давно пора заняться СБУ", – добавил общественник.

Пиар под выборы

За несколько месяцев Delfi стал настоящей топ-темой в Одессе. Туристы не прекращают фотографироваться с потерпевшим крушение кораблем, а попытки его достать активно освещаются на телеканалах. Не упустили свое и политики, использовав популярность проблемы для пиара перед местными выборами.

Больше всех на вопросе прославился городской голова Одессы Геннадий Труханов, которого уже прозвали "мэр-водолаз". Создав оперативный штаб, он сделал несколько публикаций в социальных сетях о том, что держит "руку на пульсе" и записал видеоролик, в котором снято как он спускается к танкеру с водолазами.

Кроме того, пользователи Facebook заметили, что его публикации о танкере показывают в социальной сети с пометкой "реклама".

Для того, чтобы повернуть танкер на бок пришлось приложить немалых усилий

Для того, чтобы повернуть танкер на бок пришлось приложить немалых усилий

Забрать танкер с пляжной зоны обещали до конца лета

Забрать танкер с пляжной зоны обещали до конца лета

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