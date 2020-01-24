Аномальная зима свела с ума животных на Одесщине. Видео

На юге Одесской области из-за аномально теплой зимы птицы остались на зимовку, а некоторые уже начали гнездования.

Из-за по-настоящему весенней погоды изменила свое поведение и рыба в водоемах Придунавья – она уже готовится к нересту, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

Сотрудники Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы" провели традиционный учет птиц на своих территориях и получили немало "орнитологических сюрпризов".

"Вместо метелей и Крещенских морозов нас встречали солнце, мухи, цветущие одуванчики и теплолюбивые виды птиц, которые должны были в это время зимовать в экваториальной Африке. Брачное воркование горлиц и песни синиц говорили нам, что календарь показывает неправду, а на улице – весна", – рассказал на своей странице в Facebook сотрудник Дунайского биосферного заповедника Украины Максим Яковлев.

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

"Кроме того, на территории заповедника было отмечено несколько видов птиц, которые впервые остались зимовать на юге Одесщины – жёлтая цапля, воробей черногрудый (испанский), розовый пеликан, косарь. Крачки белощекие, которые должны были давно зимовать на севере Африки, вообще уже находились на гнездовой территории и нарядились в брачный наряд", – добавил он.

По словам специалиста, если для этих видов будет достаточно корма, то даже при наступлении небольших морозов птицам ничего не грозит, если они не попадут в "ледяной плен", когда вода в Дунае начнет замерзать.

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

Из-за теплой погоды птицы Одесщины не улетели на зимовку Facebook Максима Яковлева

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за теплой зимы в Одессе и области распустились экзотические цветы.

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