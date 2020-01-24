Аномальна зима звела з розуму тварин на Одещині. Відео

На півдні Одеської області через аномально теплу зиму птахи залишилися на зимівлю, а деякі вже почали гніздування.

Через по-справжньому весняну погоду змінила свою поведінку і риба в водоймах Придунав'я – вона вже готується до нересту, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Через теплу погоду птиці Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

Співробітники Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку "Тузловські лимани" провели традиційний облік птахів на своїх територіях і отримали чимало "орнітологічних сюрпризів".

"Замість хуртовин та Водохресних морозів нас зустрічали сонце, мухи, квітучі кульбаби і теплолюбні види птахів, які повинні були в цей час зимувати в екваторіальній Африці. Шлюбне воркування горлиці і пісні синиць говорили нам, що календар показує неправду, а на вулиці – весна", – розповів на своїй сторінці в Facebook співробітник Дунайського біосферного заповідника України Максим Яковлєв.

Через теплу погоду птахи Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

"Крім того, на території заповідника було відзначено кілька видів птахів, які вперше залишилися зимувати на півдні Одещини – жовта чапля, горобець чорногрудий (іспанський), рожевий пелікан, косар. Крячки білощокі, які повинні були давно зимувати на півночі Африки, взагалі вже знаходилися на гніздовій території та вбралися в шлюбне вбрання", – додав він.

За словами фахівця, якщо для цих видів буде достатньо корму, то навіть при настанні невеликих морозів птахам нічого не загрожує, якщо вони не потраплять в "крижаний полон", коли вода в Дунаї почне замерзати.

Через теплу погоду птахи Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

Через теплу погоду птахи Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

Через теплу погоду птахи Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

Через теплу погоду птахи Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

Через теплу погоду птахи Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

Через теплу погоду птиці Одещини не полетіли на зимівлю Facebook Максима Яковлєва

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через теплу зиму в Одесі і області розпустилися екзотичні квіти.

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