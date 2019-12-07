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7 декабря • обновлено в 20:16
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Вот-вот рухнет: эксклюзивные фото и видео из эпицентра сгоревшего колледжа

1.8т
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Спасатели продолжают разбирать завалы на месте сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Рухнувшие конструкции здания продолжают тлеть, а на нижних этажах еще остаются затопленные помещения.

Как написала Dumskaya, на месте пожара сохраняется угроза новых обрушений. Главную опасность представляет внутренний флигель. Специалисты рекомендовали его разобрать.

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"Мы проводим постоянный мониторинг состояния здания. Фасады со стороны Троицкой и Пушкинской в стабильном состоянии. Фасад внутреннего флигеля, выходящий во двор, аварийный и может обрушиться. Мы считаем, что его необходимо демонтировать", – заявил на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров.

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

dumskaya.net

По словам архитектора, есть два варианта дальнейших действий. Первый – разбирать здание при помощи крана. Второй – соорудить поддерживающую эстакаду, которая укрепит флигель, после чего заняться разборкой.

В свою очередь, вице-мэр Одессы Петр Рябоконь отметил, что демонтаж при помощи крана займет два-три дня, с эстакадой выйдет дольше, но у нее есть преимущество: сооружение послужит базой для дальнейшего ремонта всего дома.

"Надо определить заказчика, найти проектную и подрядную организацию. Предварительно мы эту работу уже ведем, но надо, чтобы было решение балансодержателя", – отметил чиновник.

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

dumskaya.net

Всего на месте происшествия работают 221 человек (94 спасателя, 65 полицейских, сотрудники подразделений мэрии и волонтеры), а также 41 единица техники.

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

dumskaya.net

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

dumskaya.net

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

dumskaya.net

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

Как выглядит колледж в Одессе после пожара

dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гончаренко с телефоном трүпы не фотографировал?
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