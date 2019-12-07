Вот-вот рухнет: эксклюзивные фото и видео из эпицентра сгоревшего колледжа

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Рухнувшие конструкции здания продолжают тлеть, а на нижних этажах еще остаются затопленные помещения.

Как написала Dumskaya, на месте пожара сохраняется угроза новых обрушений. Главную опасность представляет внутренний флигель. Специалисты рекомендовали его разобрать.

"Мы проводим постоянный мониторинг состояния здания. Фасады со стороны Троицкой и Пушкинской в стабильном состоянии. Фасад внутреннего флигеля, выходящий во двор, аварийный и может обрушиться. Мы считаем, что его необходимо демонтировать", – заявил на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров.

Как выглядит колледж в Одессе после пожара dumskaya.net

По словам архитектора, есть два варианта дальнейших действий. Первый – разбирать здание при помощи крана. Второй – соорудить поддерживающую эстакаду, которая укрепит флигель, после чего заняться разборкой.

В свою очередь, вице-мэр Одессы Петр Рябоконь отметил, что демонтаж при помощи крана займет два-три дня, с эстакадой выйдет дольше, но у нее есть преимущество: сооружение послужит базой для дальнейшего ремонта всего дома.

"Надо определить заказчика, найти проектную и подрядную организацию. Предварительно мы эту работу уже ведем, но надо, чтобы было решение балансодержателя", – отметил чиновник.

Как выглядит колледж в Одессе после пожара dumskaya.net

Всего на месте происшествия работают 221 человек (94 спасателя, 65 полицейских, сотрудники подразделений мэрии и волонтеры), а также 41 единица техники.

Как выглядит колледж в Одессе после пожара dumskaya.net

Как выглядит колледж в Одессе после пожара dumskaya.net

Как выглядит колледж в Одессе после пожара dumskaya.net

Как выглядит колледж в Одессе после пожара dumskaya.net

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