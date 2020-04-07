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7 апреля • обновлено в 11:53
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В Одесской области мужчина застрелил брата. Оперативное видео

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В Одесской области младший брат застрелил из ружья старшего, который требовал у него деньги на спиртное.

Трагедия случилась в селе Лески Килийского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной полиции (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Между мужчинами периодически возникали конфликты, которые иногда заканчивались рукоприкладством. В день убийства брать поссорились в очередной раз. По словам подозреваемого, он увидел в окно, как родственник бежит к дому в неадекватном состоянии. Чтобы избежать драки 43-летний мужчина схватил ружье и выстрелил в сторону 48-летнего брата. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в карете "скорой".

В Одесской области мужчина застрелил брата

В Одесской области мужчина застрелил брата

ГУНП в Одесской области

Подозреваемый свою вину не отрицает. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Мужчину поместили под стражу до избрания меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, пьяный житель села Шевченково Килийского района на Одесщине пришел с боевой гранатой в помещение АЗС. 25-летний молодой человек забрел на АЗС глубокой ночью в поисках дополнительной дозы алкоголя.

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Место
Украина Одесса
Теги
убийство новости Одессы
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