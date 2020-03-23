Пьяный житель села Шевченково Килийского района на Одесщине пришел с боевой гранатой в помещение АЗС.

25-летний молодой человек забрел на АЗС глубокой ночью в поисках дополнительной дозы алкоголя. Об этом сообщили В ГУНП Одесской области.

Житель Одесской области пришел на АЗС с боевой гранатой ГУНП в Одесской области

Граждане, которые были там и заметили у посетителя подозрительный предмет, который выглядывал из кармана, немедленно сообщили об этом по спецлинии "102". По вызову сразу прибыли сотрудники полиции, которые и изъяли у мужчины ручную гранату Ф-1.

"Где он её взял и зачем держал при себе, будет выяснено в ходе досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – сообщил начальник Килийского отделения полиции Иван Триколич.

Кроме того, на мужчину за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения был составлен протокол по ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал