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25 декабря • обновлено в 13:42
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"Спи спокойно, сыночек": появились душераздирающие фото с похорон сгоревшего в Одессе студента

3.5т
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В Одессе в Спасо-Преображенском соборе 25 декабря прошла церемония прощания с погибшим при пожаре в колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса 16-летним студентом Кириллом Трофимчуком.

4 декабря во время начала пожара Кирилл находился на 5 этаже здания на лекции по математике. Он звонил своей маме и говорил, что задыхается от дыма. Об этом сообщает usionline.com (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

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Проститься с погибшим студентом кроме родных пришли его однокурсники и друзья. Для того, чтобы опознать тело Кирилла Трофимчука после пожара, понадобилась ДНК-экспертиза. Его похоронили в закрытом гробу.

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

usionline.com

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

usionline.com

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

usionline.com

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

usionline.com

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

usionline.com

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

usionline.com

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

В Одессе простились с погибшим в страшном пожаре студентом

usionline.com

Напомним, что сестра погибшего студента Кристина Трофимчук рассказывала, что преподаватели колледжа после начала пожара не помогали ученикам эвакуироваться. По ее словам, когда она прибыла на место ЧП, преподаватели уже находились на улице, в то время как дети из окон просили о помощи.

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Он звонил своей маме и говорил, что задыхается от дыма". Вместо того чтобы звонить родителям, которые заведомо НИЧЕГО не смогут сделать, лучше бы вспомнил чему его учили на занятиях ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) Глядишь и жив бы остался. Эххх...
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