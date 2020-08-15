В Одессе врачи отказывали пациенту с двусторонней пневмонией: волонтер рассказала о ситуации с COVID-19

В Одессе место в больнице для мужчины с тяжелым течением COVID-19 и двусторонней пневмонией пришлось "выбивать" с помощью волонтеров.

Пациента из Лиманского района сперва лечили от бронхита, а тест на коронавирус оказался негативным. Его выписали из местной больницы, и дома мужчине стало хуже. Об этом на странице в Facebook рассказала волонтер Катерина Ножевникова.

"Вызывают скорую, сатурация 80 (степень насыщения крови кислородом, – ред.). Несутся на КТ – двусторонняя полисегментарная пневмония по типу матового стекла. Врач со скорой звонит в инфекционку – без положительного теста принять не могут. Звонит в ГКБ №5 – не принимают, так как "житель области", звонят в Водников – не принимают, потому что ПРЦ отрицательный, и мест нет", – рассказала женщина.

В районной больнице пациента также отказались принимать, так как у него результаты КТ "ковидного" типа. В конечном итоге мужчину и его жену таки госпитализировали в больницу Водников, но после того, как тесты показали коронавирус у обоих супругов.

"Звонки в НСЗУ, в департамент, врачам. Все пытаются всеми силами помочь. И помогают. Вот только не работает система, хоть ты тресни. И завтра, когда больных станет еще больше, на что рассчитывать уже простым людям, я не знаю", – возмутилась Ножевникова.

Волонтер показала свою переписку

Facebook / Катерина Ножевникова

Facebook / Катерина Ножевникова

Facebook / Катерина Ножевникова

Facebook / Катерина Ножевникова

Facebook / Катерина Ножевникова

Facebook / Катерина Ножевникова

Facebook / Катерина Ножевникова

Скриншот поста

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 15 августа к ослаблению карантина не готовы шесть областей и город Киев, где превышен показатель заболеваемости.

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