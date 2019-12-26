"Спасите нас, пожалуйста!" Появилось ранее неизвестное видео начала жуткого пожара в Одессе

В Одессе опубликовано видео с первыми минутами страшного пожара в колледже экономики и права на ул.Троицкой, произошедшего 4 декабря и унесшего 16 жизней.

Кадры было снято строителями, работавшими в одном из домов напротив сгоревшего здания. Запись опубликовал одессит Дмитрий Гинак, желающий, чтобы это помогло следствию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Неизвестное видео первых минут жуткого пожара в Одессе

На записи видно, что пожар развивался стремительно. Сначала из окон идет сильный дым, затем оттуда вырываются огромные языки пламени. Слышны мольбы и крики людей, просящих о помощи.

"Сегодня утром мои строители мне показали видео начала пожара на Троицкой. Там видны взрывы какой-то горючей смеси (электрика так не взрывается). Кидаю это видео в интернет, может это как-то поможет следствию... Осторожно, присутствует нецензурная лексика. Дай бог сил родным и близким..." – написал Гинак на своей странице в Facebook.

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