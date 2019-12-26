"Спасите нас, пожалуйста!" Появилось ранее неизвестное видео начала жуткого пожара в Одессе

В Одессе опубликовано видео с первыми минутами страшного пожара в колледже экономики и права на ул.Троицкой, произошедшего 4 декабря и унесшего 16 жизней.
Кадры было снято строителями, работавшими в одном из домов напротив сгоревшего здания. Запись опубликовал одессит Дмитрий Гинак, желающий, чтобы это помогло следствию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Неизвестное видео первых минут жуткого пожара в Одессе
На записи видно, что пожар развивался стремительно. Сначала из окон идет сильный дым, затем оттуда вырываются огромные языки пламени. Слышны мольбы и крики людей, просящих о помощи.
"Сегодня утром мои строители мне показали видео начала пожара на Троицкой. Там видны взрывы какой-то горючей смеси (электрика так не взрывается). Кидаю это видео в интернет, может это как-то поможет следствию... Осторожно, присутствует нецензурная лексика. Дай бог сил родным и близким..." – написал Гинак на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.