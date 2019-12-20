Смертельный пожар в Одессе: стало известно о проблемах в топ-вузах Украины

В крупнейших ВУЗах Украины нет противопожарных сигнализаций, но есть масса нарушений. В частности, отсутствуют или не работают огнетушители, пожарные сигнализации и пожарные водоемы вблизи многоэтажных общежитий.

Для анализа ситуации с пожарной безопасностью в учебных заведениях были выбраны три украинских ВУЗа, в которые, по данным Минобразования, в 2019 году было подано больше всего заявок от абитуриентов, пишет издание Аpostrophe.

Стало известно о проблемах в топ-вузах Украины (КНУ им. Шевченко) 1news

Так, плановая проверка Киевского национального университета им. Шевченко на предмет "соблюдения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности", согласно приказу №114 ГУ ГСЧС в Киеве от 15 февраля 2019 года, должна была пройти в марте этого года. Всего должно было быть проверено 35 объектов ВУЗа, включая студенческие общежития. Согласно данным украинского Инспекционного портала, такая проверка в текущем году не проводилась.

Что касается нарушений, выявленных проверкой прошлого года в общежитиях КНУ, самые распространенные из них – эксплуатация электрочайников в комнатах, отсутствие огнетушителей и планов эвакуации. Более того, как и в колледже в Одессе, общежития КНУ оказались не оборудованными автоматическими пожарными сигнализациями. А там, где они есть, например, в общежитии №15, сигнализации не работают.

Стало известно о проблемах в топ-вузах Украины (ЛНУ им. Франко) zabytki.in.ua

Львовский национальный университет им Франко, согласно данным Инспекционного портала, в 2019 году также не проверялся. При том, что проверка 2018 года выявила 42 нарушения техники пожарной безопасности. Среди них: нерабочая система противопожарной безопасности, и пожарные водоемы возле объектов ВУЗа, неполная комплектация пожарных щитов и отсутствие схем эвакуации в общежитиях. Кроме того, на окнах факультета управления финансами и бизнесом ЛНУ спасатели обнаружили решетки, которые не раскрываются. То есть, в случае эвакуации они станут препятствием для спасающихся людей.

Стало известно о проблемах в топ-вузах Украины (КПИ им. Сикорского) vedomosti-ua

В Киевском политехническом институте им. Сикорского в текущем году была проверена лишь оздоровительная база КПИ "Маяк", которая находится в Херсонской области, и на которой было выявлено 82 нарушения. В частности, в административных и жилых корпусах базы выработали свой ресурс пожарные системы оповещения, у базы нет договора на техобслуживание системы пожарной сигнализации и не хватает огнетушителей.

Кроме того, проверка, проведенная ГСЧС в 2018 году, выявила 37 нарушений в главном корпусе КПИ №1. В том числе, недостачу огнетушителей, отсутствие планов эвакуации, захламленность эвакуационных путей, а также оконные решетки, которые снимаются лишь сварочным аппаратом. Также помещения главного корпуса КПИ оказались не оборудованными системой оповещения о пожаре и сигнализацией.

Напомним, после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который унес 16 жизней, президент поручил Кабмину проверить ситуацию с пожарной безопасностью во всех учреждениях с массовым пребыванием людей. Однако, подобные проверки спасатели обязаны проводить без всяких поручений. А все данные о результатах и санкциях должны вноситься в базу Инспекционного портала, который является пилотным проектом Государственной регуляторной службы и Министерства экономического развития.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря СБУ провела обыски в служебных помещениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области из-за пожара в Одесском колледже. По версии следствия, руководство ГСЧС пыталось скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния колледжа. Также они пытались уничтожить разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

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