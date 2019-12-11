Совладелец одесского клуба Palladium, в котором в дни национального траура оскандалился российский рэпер Моргенштерн, после чего клуб разгромили активисты, – извинился перед украинцами.

На своей странице в Facebook Валерий Твардовский признал, что выступление рэпера в день траура и его высказывания со сцены стали жестом неуважения к Одессе и ко всей стране в целом. По его словам, зал был арендован менеджерами артиста еще полгода назад и сотрудники, отвечающие за проведение мероприятий в клубе, не поставили его в известность о том, что концерт все же состоится.

Скандал с Моргенштерном в Одессе: совладелец клуба выступил с заявлением Facebook

“Я искренне соболезную и приношу свои извинения семьям и близким пострадавших, а также всем одесситам и жителям нашей страны, так как эта трагедия затронула сердца каждого человека. Также благодарю всех тех, кто в социальных сетях писал мне сообщения, касающиеся этой ситуации. Я все увидел, все прочитал и принял во внимание. Еще раз приношу свои извинения и прошу каждого из вас беречь себя, свою семью и родных", – написал Твардовский.

По его словам, впредь клуб будет более избирателен в сотрудничестве с арендаторами и более ответственно будет выбирать тех, выступает на сцене.

"Я, как и вы, задаюсь вопросами – куда делась цензура артистов на брань, пропаганду алкоголя, наркотиков?.. Даю слово, что лично разберусь в сложившейся ситуации и впредь мы будем более избирательно подходить к сотрудничеству с арендаторами, со всей ответственностью будем подходить к выбору исполнителей, выступающих на нашей сцене”, – написал совладелец одесского клуба Palladium.

Активисты разгромили одесский клуб после скандального выступления российского рэпера в дни траура odessa.online

Активисты разгромили одесский клуб после скандального выступления российского рэпера в дни траура odessa.online

Активисты разгромили одесский клуб после скандального выступления российского рэпера в дни траура odessa.online

Активисты разгромили одесский клуб после скандального выступления российского рэпера в дни траура odessa.online

Активисты разгромили одесский клуб после скандального выступления российского рэпера в дни траура odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже — "е**ной показухой". После этого в клуб нагрянули активисты с намерением получить объяснения от администрации. Никого там не застав, патриоты разгромили заведение изнутри.

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