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17 января • обновлено в 11:35
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"П*здуй домой и там говори!" В Одессе произошел скандал из-за украинского языка

2.8т
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В Одессе покупатель и пьяная продавщица супермаркета "ГурманЪ" повздорили из-за украинского языка.

Продавщица нахамила покупателю и матом предложила ему убираться домой и там говорить по-украински. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка

В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка

Telegram-канал xydessa

На видеофрагменте видно, как нетрезвая сотрудница магазина матерно хамит покупателю: "Ты, что не понимаешь украинский язык? Я понимаю, но говорить с тобой не буду. П*здуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке".

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В свою очередь покупатель вёл себя максимально корректно и даже сказал ей: "Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю". Однако это лишь раззадорило пьяную продавщицу и она продолжила оскорблять мужчину.

"В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п*здюк, бл*дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!" – заявила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из одесских кафе вспыхнул сепаратистский скандал.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы украинский язык русский язык Дематюкация языка сепаратист
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- Справедливость
- Справедливость
Російська бидловата всюди одна й та ж - буха, неосвічена, хамовита !
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6
1
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Незабутній Павло Глазовий: " Отака була морока в моєї корови- мала , бідна , язика та не мала мови..."Що можна чекати від продавчині . та ще й п*яної.Та й людини в ній малувато , якщо згадати ще загальновідомий вислів Гьоте.
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3
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ахахахха... Как рагулей опустили, ну не нужен никому ваш уб*людочный язык.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Dehtyaryov Ilya, зато стало очевидно: кому потрібен.
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