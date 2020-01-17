В Одессе покупатель и пьяная продавщица супермаркета "ГурманЪ" повздорили из-за украинского языка.

Продавщица нахамила покупателю и матом предложила ему убираться домой и там говорить по-украински. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка Telegram-канал xydessa

На видеофрагменте видно, как нетрезвая сотрудница магазина матерно хамит покупателю: "Ты, что не понимаешь украинский язык? Я понимаю, но говорить с тобой не буду. П*здуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке".

В свою очередь покупатель вёл себя максимально корректно и даже сказал ей: "Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю". Однако это лишь раззадорило пьяную продавщицу и она продолжила оскорблять мужчину.

"В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п*здюк, бл*дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!" – заявила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из одесских кафе вспыхнул сепаратистский скандал.

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