Пожар в Одессе: Кабмин назвал настоящую причину трагедии

Правительственная комиссия назвала официальную причину пожара в одесском колледже, сгоревшем 4 декабря и унёсшем жизни 16 человек.

Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар быстро распространился по всему зданию, но люди не смогли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. Такую информацию обнародовал на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Основными причинами являются халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственных виновников трагедии определит суд", – сообщил он.

Озвучена официальная причина пожара в колледже Одессы

По словам премьера, после одесской трагедии правительство намерено проверить все здания в стране, усилить ответственность за нарушение пожарной безопасности и ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности.

"Уже уволены руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", – добавил Гончарук.

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