Пожар в Одессе: Кабмин назвал настоящую причину трагедии

Правительственная комиссия назвала официальную причину пожара в одесском колледже, сгоревшем 4 декабря и унёсшем жизни 16 человек.
Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар быстро распространился по всему зданию, но люди не смогли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. Такую информацию обнародовал на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Основными причинами являются халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственных виновников трагедии определит суд", – сообщил он.
Озвучена официальная причина пожара в колледже Одессы
По словам премьера, после одесской трагедии правительство намерено проверить все здания в стране, усилить ответственность за нарушение пожарной безопасности и ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности.
"Уже уволены руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", – добавил Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
В полиции назвали основную версию трагедии: неисправность электропроводки.
В Одессе пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета выделят от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет.
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