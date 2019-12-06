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6 декабря • обновлено в 07:45
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"Папочка, спаси меня!" Умирающие в одесском колледже дети плакали и звонили родителям

6.9т
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Дети, которые оказались заложниками страшного пожара, вспыхнувшего в одесском колледже 4 декабря, задыхались, плакали и звонили родным прощаться.

Об этом OBOZREVATEL рассказали родители пропавших в пожаре учеников, которые до сих пор не вышли на связь. Дети были напуганы и разбегались кто куда.

16-летний Кирилл Трофимчук был в аудитории напротив комнаты, где и начался пожар.

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Пожар в Одесском колледже: одна из пропавших вышла на связь

"Сын мне сообщил, что в 10.05 он зашел на занятия, а уже в 10.19 он позвонил и сказал, что они задыхаются. Сначала он пробовал лежать на полу, но это не помогло. Дети стали говорить, что нужно куда-то идти, он запаниковал, стал плакать и звонить мне. Я слышала, как другие дети тоже задыхались и кричали в телефоны "Мамочка, я люблю тебя!", – рассказала Алена Трофимчук.

Кирилл Трофимчук

Кирилл Трофимчук

Она добавила, что детям почему-то не разрешили бить окна в заполненной дымом аудитории.

16-летнюю Катю Пьяночкину оставила в кабинете преподавательница. Девочка выбраться из пожара не смогла.

Катя Пьяночкина

Катя Пьяночкина

Когда в колледже началась паника, преподаватель вышла посмотреть, что случилось. Кате она сказала, если не вернется, чтобы та бежала. Преподаватель с сумкой ушла, а ученица, когда поняла, что задыхается, стала звонить отцу с мольбой: "Папочка, преподаватель вышла, а я задыхаюсь, спаси меня".

Катю с подругами разбросало волной бегущих людей, отец до сих пор не нашел ее.

Пожар в колледже Одессы

Пожар в колледже Одессы

Максим Куцый ФБ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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Исаев Максим
Исаев Максим
Приятный запах поджаренных личинок мaйдayнов плывёт над Одессой...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну шо, одесситы, как вам СВЕЖИЕ ШАШЛЫЧКИ? Привет от Дома Профсоюзов! Это называется КАРМА!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Наши дети тоже плакали в Зимней Вишне, а xoxлы на Обозе визжали и хрюкали от радости. Вот и к вам пришла та же беда, надеюсь, что не последняя. Жаль, что мало xoxлятины зажарилось.
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