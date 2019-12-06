"Папочка, спаси меня!" Умирающие в одесском колледже дети плакали и звонили родителям

Дети, которые оказались заложниками страшного пожара, вспыхнувшего в одесском колледже 4 декабря, задыхались, плакали и звонили родным прощаться.
Об этом OBOZREVATEL рассказали родители пропавших в пожаре учеников, которые до сих пор не вышли на связь. Дети были напуганы и разбегались кто куда.
16-летний Кирилл Трофимчук был в аудитории напротив комнаты, где и начался пожар.
"Сын мне сообщил, что в 10.05 он зашел на занятия, а уже в 10.19 он позвонил и сказал, что они задыхаются. Сначала он пробовал лежать на полу, но это не помогло. Дети стали говорить, что нужно куда-то идти, он запаниковал, стал плакать и звонить мне. Я слышала, как другие дети тоже задыхались и кричали в телефоны "Мамочка, я люблю тебя!", – рассказала Алена Трофимчук.
Кирилл Трофимчук
Она добавила, что детям почему-то не разрешили бить окна в заполненной дымом аудитории.
16-летнюю Катю Пьяночкину оставила в кабинете преподавательница. Девочка выбраться из пожара не смогла.
Катя Пьяночкина
Когда в колледже началась паника, преподаватель вышла посмотреть, что случилось. Кате она сказала, если не вернется, чтобы та бежала. Преподаватель с сумкой ушла, а ученица, когда поняла, что задыхается, стала звонить отцу с мольбой: "Папочка, преподаватель вышла, а я задыхаюсь, спаси меня".
Катю с подругами разбросало волной бегущих людей, отец до сих пор не нашел ее.
Пожар в колледже Одессы
Максим Куцый ФБ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже узнали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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